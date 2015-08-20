نقل السياح الفرنسيين بعد إنقاذهم من الغرق لميناء بورت غالب جنوب مرسى علم

أكد مصدر بحرى، أنه تم نقل السياح وطاقم المركب التى تعرضت للشحوط على الشعاب المرجانية بمنطقة أبو دباب شمال مرسى علم إلى ميناء بورت غالب جنوب المدينة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن لنش تعرض للشحوط بمنطقة أبو دباب شمال مرسى علم بـ 30 كيلو متر يسمى "أؤديس"، حيث كان على متنه 20 سائحا فرنسيى الجنسية و2 مرشدين سياحيين وغطاس و7 من طاقم المركب.

وأوضح المصدر، أنه فور شحوط اللنش على الشعاب المرجانية قامت اللنشات القريبة من المنطقة بالتدخل وإنقاذ من على متنه، وتم نقلهم جميعا إلى بورت غالب على لنش يسمى البرنسيسة أسماء.

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