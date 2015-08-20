أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقل السياح الفرنسيين بعد إنقاذهم من الغرق لميناء بورت غالب جنوب مرسى علم

Google+ Print
نقل السياح الفرنسيين بعد إنقاذهم من الغرق لميناء بورت غالب جنوب مرسى علم نقل السياح الفرنسيين بعد إنقاذهم من الغرق لميناء بورت غالب جنوب مرسى علم
أكد مصدر بحرى، أنه تم نقل السياح وطاقم المركب التى تعرضت للشحوط على الشعاب المرجانية بمنطقة أبو دباب شمال مرسى علم إلى ميناء بورت غالب جنوب المدينة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن لنش تعرض للشحوط بمنطقة أبو دباب شمال مرسى علم بـ 30 كيلو متر يسمى "أؤديس"، حيث كان على متنه 20 سائحا فرنسيى الجنسية و2 مرشدين سياحيين وغطاس و7 من طاقم المركب.

وأوضح المصدر، أنه فور شحوط اللنش على الشعاب المرجانية قامت اللنشات القريبة من المنطقة بالتدخل وإنقاذ من على متنه، وتم نقلهم جميعا إلى بورت غالب على لنش يسمى البرنسيسة أسماء.

موضوعات متعلقة:


>

إنقاذ 27 سائحا فرنسيا بعد تعرض لنش سياحى للغرق جنوب مرسى علم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365