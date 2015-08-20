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فيديو..القبض على عصابة سرقة المحال التجارية بالشارقة

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فيديو..القبض على عصابة سرقة المحال التجارية بالشارقة فيديو..القبض على عصابة سرقة المحال التجارية بالشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي متخصص بسرقة المحلات التجارية يضم اربعة أشخاص من الجنسية الأفغانية من أصحاب السوابق تمكنوا من العودة إلى الدولة مجددا بعد إبعادهم بموجب أحكام قضائية صدرت بحقهم سابقا إلى جانب شخص من الجنسية الباكستانية .

وكانت عدة بلاغات قد ورد إلى شرطة الشارقة مؤخرا تفيد بتعرض عدد من المحلات التجارية للكسر وسرقة محتوياتها من الخزن الحديدية والأموال من قبل مجهولين ، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم ، ومن خلال البحث والتحري فقد توصل الفريق إلى معلومات مفادها وجود شخص من الجنسية الأفغانية يقيم بإمارة عجمان يشتبه بأنه على صلة بارتكاب الجرائم المشار إليها ، وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان فقد تم القبض على المذكور وجلبه إلى شرطة الشارقة وبالتحقيق معه فقد اعترف بتورطه في ارتكاب عدد من جرائم السرقة المبلغ عنها بالإشتراك مع عدد من الأشخاص ، وبمتابعة البحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية شركائه والتعرف على أماكن تواجدهم والقبض عليهم جميعا.

وبالتحقيق معهم فقد اعترفوا بتورطهم في ارتكاب جرائم سرقة المحلات التجارية المشار إليها ،وبسؤالهم عن مصير الأموال التي حصلوا عليها من جرائم السرقة فقد أفاد ثلاثة منهم بانهم قاموا بتحويل حصيلتهم من الأموال المسروقة إلى بلدهم وبالتدقيق على المتهمين فقد تبين أن من بينهم أربعة من أصحاب السوابق الذين تم إبعادهم عن الدولة بموجب أحكام قضائية صدرت بحقهم سابقا في جرائم مماثلة ، وقد تمكنوا من العودة مجددا ومزاولة نشاطهم الإجرامي .

وبناء على إعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة بالشارقة .

ونوهت شرطة الشارقة مجددا إلى خطورة أوضاع المخالفين التي تدفع إلى وقوع مثل هذه الجرائم المتكررة وخطورة التعامل معهم مؤكدة حرصها على أمن المحلات التجارية وتكثيف التدابير التي تحول دون تعرضها للسرقة ، وطالبت شرطة الشارقة أصحاب المحلات التجارية بدعم هذه التدابير من خلال اتخاذ الإحتياطات الكافية و استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في محلاتهم وإضاءة واجهاتها.

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