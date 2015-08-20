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المعارضة تستعيد السيطرة على عدة مناطق من أيدى النظام داخل سوريا

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المعارضة تستعيد السيطرة على عدة مناطق من أيدى النظام داخل سوريا المعارضة تستعيد السيطرة على عدة مناطق من أيدى النظام داخل سوريا
قالت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة إنها تمكنت من تحقيق تقدم على بعض الجبهات فى مناطق الاشتباكات مع القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها داخل البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المصادر قولها إن مسلحى المعارضة تمكنوا من اقتحام قرية التبة بمنطقة اللجاة بمحافظة درعا والسيطرة عليها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الاشتباكات، التى صاحبت الاقتحام، أسفرت عن مقتل 20 جنديا سوريا على الأقل، من بينهم مسلحون من الميلشيات الموالية للجيش.

وأضافت المصادر أن المقاتلين تمكنوا أيضا من الاستيلاء على أسلحة وذخائر وآليات عدة ومدرعات عسكرية، خلفتها القوات الحكومية قبل الانسحاب من المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أنه فى محافظة حماة (وسط سوريا)، تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة على قرية المشيك فى سهل الغاب بريف المحافظة الغربى، وأسر 20 جنديا من الجيش السورى والميليشات الموالية له.

أما فى مدينة حلب فى الشمال، فقد تمكنت المعارضة من السيطرة على دوار حى الصاخور والإطفائية وعدد من المبانى المحيطة بها.

يذكر أن الجيش السورى تمكن يوم الثلاثاء الماضى من السيطرة على قرية التبة، وهى تقع على الطرف الغربى من منطقة اللجاة، وتبعد أقل من كيلومتر واحد من اللواء 34.
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