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هيومن رايتس تطالب بحظر الاسلحة عن دمشق بعد غارات النظام الدامية

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هيومن رايتس تطالب بحظر الاسلحة عن دمشق بعد غارات النظام الدامية هيومن رايتس تطالب بحظر الاسلحة عن دمشق بعد غارات النظام الدامية

> دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الامم المتحدة الخميس الى حظر الاسلحة عن النظام السورى بعد الغارات الدامية على مدينة دوما قرب دمشق واسفرت عن مقتل نحو مئة شخص.

وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، فى بيان ان الهجوم الذى شنه سلاح الجو الاحد على دوما التى تسيطر عليها المعارضة اظهر "الازدراء المروع للمدنيين" من قبل السورية.

ونفذ الطيران الحربى السورى عدة ضربات على سوق شعبية فى دوما فى الغوطة الشرقية قرب دمشق اسفرت عن مقتل نحو مئة شخص غالبيتهم من المدنيين.

وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش نديم حورى فى بيان "ان المجزرة الاخيرة تذكير اخر--ان كان مايزال هناك حاجة لذلك--للحاجة الملحة كى يعمل مجلس الامن على تنفيذ قراراته السابقة واتخاذ خطوات للحد من هذه الهجمات العشوائية".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن مسؤولين محليين ان الهجوم اسفر عن مقتل 112 شخصا، فيا اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، من جهته، مقتل 96 شخصا غالبيتهم من المدنيين واصابة 240 بجروح بعضهم حرجة.

وادانت الامم المتحدة الهجوم معتبرة انه "غير مقبول" وعبرت عن "ذهولها" ازاء الغارات على دوما، وادانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى بشدة ذلك.

واستنكرت هيومن رايتس ووتش فشل مجلس الامن فى فرض تنفيذ قراراته الداعية الى وضع حد للهجمات على المدنيين والاستخدام العشوائى للاسلحة فى الاماكن المزدحمة.
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مصر 365

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