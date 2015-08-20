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الرئيس الفلسطينى يعد لاستقالة متدرجة وعريقات مرشحه لخلافته

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الرئيس الفلسطينى يعد لاستقالة متدرجة وعريقات مرشحه لخلافته الرئيس الفلسطينى يعد لاستقالة متدرجة وعريقات مرشحه لخلافته
نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس عن "مصادر مطلعة" القول إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعد للاستقالة ومغادرة الحياة السياسية فى غضون الأشهر القليلة المقبلة ، وأنه بدأ بإعداد المؤسسات الفلسطينية وترتيبها لمواصلة إدارة السلطة ومنظمة التحرير بعد مغادرته.

وعزت المصادر سبب الاستقالة إلى فشل العملية السياسية وعدم وجود بديل لها.

وقالت : "هذه استقالة احتجاجية على كل الأطراف التى أفشلت العملية السياسية ، من الإدارة الأمريكية التى فشلت فى حمل إسرائيل على تنفيذ أبسط التزاماتها تجاه العملية السياسية ، مثل وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى القدامى ، إلى إسرائيل التى أفشلت العملية السلمية لتواصل مشروعها الاستيطانى على نحو لا يترك أى مقومات لحل الدولتين ، إلى الدول العربية التى وضعت أولويات جديدة لها بعيدا عن القضية الفلسطينية".

وأوضحت أن عباس يرى أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قوى إقليمية تشكل الضربة الأخيرة القاضية للمشروع الوطنى ، لأن أى اتفاق للتهدئة فى غزة بين حماس وإسرائيل يعنى تكريس الانقسام إلى الأبد.

لكن معارضين لعباس يشككون فى جدية هذه الخطوة ، ويرى البعض فيها محاولة من عباس للضغط على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى للتحرك واتخاذ خطوات جدية لإحياء العملية السياسية وحماية حل الدولتين عبر وقف الاستيطان.

ويرى آخرون أن الرئيس عباس يعد لاستقالة شبيهة باستقالة الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر عقب النكسة عام 1967 ، أى استقالة يعقبها تحرك جماهيرى واسع لمطالبته بالبقاء فى المنصب.
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