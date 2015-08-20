هيئة الأسرى الفلسطينيين:الأسير علان دخل فى غيبوبة جديدة ووضعه الصحى حرج

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الأسير محمد علان- الذى أضرب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لأكثر من شهرين- دخل فى حالة غيبوبة جديدة، وأن وضعه الصحى حرج للغاية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع- فى تصريح صحفى له اليوم الخميس- إن أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذروا من أن صحة علان لا تزال فى خطر شديد، خاصة بعد دخوله فى حالة تشنج وغيبوبة، وصعوبة تناوله لأى مواد غذائية بعد فك إضرابه.

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد قررت مساء أمس الأربعاء تعليق أمر الاعتقال الإدارى بحق الأسير محمد علان لحين انتهاء علاجه فى المستشفى.

و كانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت علان (30 عاما)- محام مقيم فى نابلس شمال الضفة الغربية- فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الإدارى له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي".

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذى تعاقبه بالسجن الإدارى.

>