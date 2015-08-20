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نسبة الإشغالات بشواطئ السخنة تصل لـ100% خلال شهر أغسطس

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نسبة الإشغالات بشواطئ السخنة تصل لـ100% خلال شهر أغسطس نسبة الإشغالات بشواطئ السخنة تصل لـ100% خلال شهر أغسطس
قال محمد جودة مدير تنشيط السياحة فى السويس، إن نسبة الإشغال بالقرى السياحية والفنادق والمنتجعات فى السخنة وصلت لنسبة 100% خلال النصف الأول من شهر أغسطس، وهذه النسبة لن تنخفض حتى نهاية الشهر نظرا لاستمرارا توافد المواطنين بشكل كبير على الشواطئ.

وأضاف جودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصيف الحالى يعتبر أفضل موسم للقرى السياحية وفقا لأراء مديريها والعاملين بقطاع السياحة فى السخنة، ولفت إلى أن الانتعاش الذى شهدته المنطقة فى موسم عيد الفطر المبارك، ظل موصولا حتى اليوم، كما أن أغلب القرى السياحية والفنادق مكتملى العدد حتى منتصف أغسطس الجارى.

ومع الإقبال المتزايد، ارتفعت الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث يتم حجز الغرف بنفس موسم العيد رغم انتهاء ذلك الموسم منذ أكثر من أسبوعين، مؤكداً أن موجة الحر تسببت فى رفع نسبة الإشغالات.

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مصر 365

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