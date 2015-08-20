سكرتير عام محافظة أسيوط وقيادات أمنية يشاركون بمولد العذراء

قام المهندس جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط، يرافقه اللواء السيد السعيد السكرتير المساعد والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف ورجال الدين الإسلامى والقيادات الأمنية والتنفيذية بزيارة دير السيدة العذراء بقرية درنكة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالية السنوية بذكرى لجوء العائلة المقدسة إلى ذلك المكان فى مغارة بحضن الجبل الغربى بأسيوط، فى رحلة الاختفاء من بطش الرومان.

وكانت الاحتفالات قد بدأت يوم 7 أغسطس وتنتهى يوم 21 أغسطس الجارى وهى الفترة الزمنية التى مكثتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر فى هذا المكان.

وأكد المهندس جمال عباس، أن تلك الاحتفالية تقام كل عام وتجذب بوصفها واحدة من أشهر المناسبات المسيحية أكثر من مليون زائر من المسيحيين والمسلمين من مختلف الأعمار من جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى السائحين من مختلف دول العالم فى مشهد يدل بصورة كبيرة على معانى الوحدة الوطنية بين كافة طوائف الشعب.

ونوه السكرتير العام إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية وطبية متكاملة اتخذتها المحافظة، حيث تم نشر وحدات إطفاء وأخرى طبية داخل الدير وخارجة طوال الـ24 ساعة يومياً حتى انتهاء الاحتفالات والمولد.

وصرح الأنبا يوأنس أسقف مطرانية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن الدير يضم عدداً كبيراً من الاستراحات المجهزة لمبيت الزائرين والسياح خلال فترة الاحتفالات، حيث تتضمن تلك الاحتفالات رفع الصلوات ونحر الذبائح.

وأضاف، أن زوار الليلة الختامية للاحتفالية يصل عددهم إلى قرابة 2 مليون زائر، فيما يقوم بخدمة الدير ورواده خلال تلك الاحتفالية قرابة 1000 متطوع من الشباب من الجنسين، مشيرًا إلى أن إدارة الدير أعدت عيادات طبية متخصصة بأطباء مقيمين مزودة بالأدوية اللازمة لمواجهة أية مشكلات صحية طارئة قد تواجه الزائرين .

كما زار السكرتير العام ومرافقوه كنيسة الرهبان الفرنسيسكان للكاثوليك وقدم لهم التهنئة بمناسبة مولد السيدة العذراء.

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