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استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة والصرف الصحى من شارع كوبرى النوبارية

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استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة والصرف الصحى من شارع كوبرى النوبارية استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع القمامة والصرف الصحى من شارع كوبرى النوبارية
استجابة لما نشر على موقع "اليوم السابع" بعنوان "انسداد شارع كوبرى النوبارية بالقمامة ومياه الصرف الصحى"، قام حى غرب برئاسة العميد محمد أبو شبانه، وبوجود مديرى وموظفى الرصد البيئى وإشغال الطريق ومعاون رئيس الحى للنظافة والتجميل، بأعمال تنظيف وصرف صحى وإزالة للقمامة الموجودة بالنفق الموجود بجوار ترعة النوبارية.

وتم رفع عدد 7 نقلات قمامة، وقام صرف صحى غرب بأعمال شفط لمياه الصرف الصحى المتراكمة، وسيقوم الصرف الصحى باستكمال الأعمال بهذا النفق الذى يعتبر من أهم المشاكل منذ سنوات لوجود مشاكل بالصرف الصحى الخاص بالبلوكات والأهالى، وهذا النفق يربط بين شارع المكس وشارع 218 المؤدى إلى الطريق السريع.

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مصر 365