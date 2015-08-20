بيان لجامعة الأزهر: التعاون مع الأمن وإبلاغه بالمعلومات "واجب شرعى"

استنكرت جامعة الأزهر بشدة التفجيرات التى حدثت بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وقالت فى بيان لها اليوم الخميس، إن هذا الحادث الإرهابى الذى أدى إلى إصابة بعض المواطنين الشرفاء إن دل على شىء فإنما يدل على خسة تلك الجماعات التى تغذى الإرهاب بالفكر الخبيث، والمادة المدنسة الملوثة بدماء الأبرياء.

وأهابت الجامعة بالشعب المصرى أن يقف صفا واحدا فى مواجهة تلك الجماعات الخبيثة التى تناصب العداء للشعب والوطن، مشيرة إلى أن التعاون مع الأمن، ولو من خلال الإبلاغ بمعلومة أو غيرها من أجل الحفاظ على الوطن، إنما هو "واجب شرعى"، لأن الوطن هو الحضّانة الأولى لحفظ مقاصد الشرع الحكيم، وأنه بالوطن تقام الأديان وتحفظ الأنفس وتصان الأعراض ويحفظ النسل وتحفظ الأموال وتقام التنمية وتحفظ العقول التى يتم تنميتها بالعلم والمعرفة.

وأضاف بيان جامعة الأزهر، أن خيانة الوطن، سواء كانت الخيانة مقابل أموال تدفع أو نتيجة فكر إرهابى يبث أو نتيجة انتماء لجماعة أو طائفة باسم الدين أو غير ذلك، كل هذا يعد جرما عظيما وإثما كبيرا يحاسب عليه أمام الله وأمام الضمير الإنسانى.

وتابع البيان، "ليس أفظع من جرائم الاعتداء على الأبرياء وإرهابهم ونذكركم بآية من القرآن تنطبق على تلك الفئات تماما وهو قوله تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) الكهف 103 – 105".

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