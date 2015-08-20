مديرة عام اليونسكو تستنكر مقتل علماء الأثار السوريين “خالد الاسعد” و”قاسم يحى” على يد “داعش”

“إنني أشعر بالحزن والسخط لمقتل خالد الأسعد بصورة مروعة، وهو الذي كان يشرف على الآثار في موقع التراث العالمي لليونسكو في تدمر”، بتلك الكلمات عبرت إيرينا بوكوفا ” المديرة العامة لليونسكو” عن حزنها على جريمة أعدام “داعش” للعالم الأثرى السورى يوم الثلاثاء الماضى.

> وقالت “إيرينا “..”إنني أدين بعبارات لا لبس فيها هذه الفعلة الشنعاء”.

> ثم أضافت “إنهم قتلوه لأنه لم يخن التزامه العميق بمدينة تدمر، حيث كرس حياته للكشف عن تاريخ تدمر القيّم وتفسيره ،حتى نتمكن من الاستفادة من هذه المدينة العظيمة التي كانت مفترق طرق في العالم القديم، أما ما قام به من عمل فسيظل باقياً ولن يناله هؤلاء المتطرفون، لقد قتلوا رجلاً عظيماً، ولكنهم لن يتمكنوا البتة من إسكات التاريخ”.

وكان التنظيم الإرهابى قد قام بذبح عالم الآثار، خالد الأسعد، البالغ من العمر 82 سنة، في الموقع الذي كان يعمل فيه منذ أكثر من 50 عاماً. وذلك عقب إحتجازه لأكثر من شهر عقب استجوابه بشأن موقع القطع الأثرية الثمينة.

> كما أعربت المديرة العامة عن بالغ حزنها لمقتل قاسم عبد الله يحيى. ووفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف، قُتل يحيى، الذى شغل منصب مساعد مدير المختبرات في المديرية العامة للآثار والمتاحف، في هجوم صاروخي على قلعة دمشق الأسبوع الماضي.

> وقالت المديرة العامة:” إن مقتل السيد يحيى هو عمل مؤسف، ومما يزيد من كونه أخرق أنه كان نتيجة هجوم على المتحف والقلعة القديمة”.

> ثم أكملت قائلة: “إن الوفاة المفاجئة للسيد أسعد، والسيد يحيى هي خسارة فادحة لمجتمع التراث الثقافي في سوريا وعلى الصعيد العالمي”.