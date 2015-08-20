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وزير التموين : خطة إستثمارية لشركات الصناعات الغذائية لطرح زيادة رأس مال القابضة بالبورصة

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وزير التموين : خطة إستثمارية لشركات الصناعات الغذائية لطرح زيادة رأس مال القابضة بالبورصة وزير التموين : خطة إستثمارية لشركات الصناعات الغذائية لطرح زيادة رأس مال القابضة بالبورصة

عقد الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية إجتماعا مع محمد الاخضر ممثل بنك بلتون الاستثماري وستيف دريك وإبراهيم مصطفي وطارق منصور ممثلي شركة برايس ووترها وس للدراسات والاستشارات المالية لوضع خطة إستثمارية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والترويج لهذه الاستثمارات بهدف طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة وليس ما هو قائم ولا الشركات التابعة وذلك بهدف تطوير وتحديث الشركات التابعة لها وعددها حوالي 43 شركة وذلك بعد دراسة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والتشريعية والاقتصادية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة لا يعنى البيع ولكن لجذب إستثمارات محلية وخارجية جديدة لاعادة هيكلة الشركات التابعة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها مما يؤدي الي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا أن القطاع الحكومي يتمتع بفرص نمو واعدة وأن زيادة الاستثمارات به يزيد من معدل النمو الاقتصادي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي وضع خطة عمل لبدء دراسة وتقييم الهياكل المالية للشركات وحجم أصولها والاستثمارات التي تحتاجها لتطويرها وتحديثها ورفع مستوي أدائها بهدف تحديد حجم الاستثمارات التي علي أساسها سيتم طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة.

شهد الاجتماع السيدة أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية واللواء ابراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار عضوي الشركة القابضة الغذائية واللواء عمرو الشبكي والعميد خالد العجيزي من الرقابة الادارية.

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