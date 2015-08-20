اليوم.. الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله بسوهاج

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن الطرق الصوفية والمريدون يحتفلون مساء اليوم بالليلة الختامية لمولد سيدنا العارف بالله.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أقامت الطرق الرفاعية والشاذلية والخلوتية والبرهامية وباقى الطرق الصوفية الدواوين من السرادقات بميدان المسجد لاستقبال زوار ومريدى الشيخ.

جدير بالذكر أن سيدنا العارف بالله ولد فى 4 من ذى القعدة عام 724 هجرية بالمغرب، وحفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنوات، وكان عالما فى الفقه والحديث والسيرة وحكم الشيخ مديرية جرجا لمدة 23 سنة بالكتاب والسنة، وكان من أولياء الله الصالحين،، وتوفى يوم الجمعة الثانى من شهر رجب عام 795 هجرية. ودفن رضى الله عنه بالضريح المعروف فى المسجد الذى اشتهر بلقبه وهو العارف بالله والمسجد من أقدم مساجد محافظة سوهاج، ويرجع بناؤه للقرن الثامن الهجرى، ويقع المسجد فى قلب مدينة سوهاج.

ويعود بناء المسجد للقرن الثامن الهجرى، وأعيد بناؤه فى عام 1968 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تجديده فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فى عام 1993 بتكلفة زادت عن 20 مليون جنيه. ومساحة المسجد بالساحة تزيد عن سبعة آلاف متر مربع.