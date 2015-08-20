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لجنة الاستثمار تبحث استغلال أرض نادى منتخب السويس لصالح الجمارك بحق انتفاع

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لجنة الاستثمار تبحث استغلال أرض نادى منتخب السويس لصالح الجمارك بحق انتفاع لجنة الاستثمار تبحث استغلال أرض نادى منتخب السويس لصالح الجمارك بحق انتفاع
عقدت لجنة الاستثمار بمحافظة السويس، اجتماعها صباح اليوم، برئاسة المهندس محمد مرسى السكرتير العام لمحافظة السويس، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد، وجمال حسب النبى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والمهندس إسماعيل بدرة رئيس نادى منتخب السويس لبحث استثمار أرض نادى لصالح الرياضة فى السويس.

تم خلال الاجتماع قبول المقترح المقدم من المهندس إسماعيل بدرة رئيس نادى منتخب السويس باستغلال أرض ملعب كرة اليد لصالح جمارك السويس، بحق انتفاع لمدة 20عاما بمبلغ 22 مليون جنيه تسدد على دفعة واحدة، على أن يتم عرض نتائج التفاوض النهائية خلال أسبوع من تاريخه ومشفوعا بخطاب من الجهة الطالبة.

كما تمت الموافقة على طرح باقى المساحة كاملة، من خلال مزايدة علنية عامة على المستثمرين المؤهلين لمثل هذه الأعمال المطروحة طبقا للشروط التى تحددها المحافظة.

وقررت اللجنة فى حالة عدم تحقق شروط الطرح المحددة بمعرفة المحافظة يتم الاستعانة بإدارة أمناء الاستثمار بالبنوك الحكومية، لتحقيق الشروط المحددة. كما تمت الموافقة على تخصيص عائد الاستثمار فى جميع الأحوال لدعم الأنشطة الرياضية بمحافظة السويس، ومنها نادى منتخب السويس طبقا للموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء.

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مصر 365

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