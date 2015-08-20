بدء إصلاح خط المياه الرئيسى بشبرا بعد كسره بسبب انفجار مبنى الأمن الوطنى

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إنه يجرى حاليا أعمال إصلاح الخط الرئيسى لمياه الشرب بشبرا الخيمة والذى تضرر نتيجة انفجار سيارة مفخخة بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

وأشار مجاهد إلى أن الخط الرئيسى للمياه تضرر نتيجة الانفجار الكبير والذى أحدث عمق مترين وبقطر 5 أمتار، مضيفا أنه تم الدفع بفرق الطوارئ وتم تأمين المكان من قبل أجهزة الأمن وفرق المفرقعات، وتم شفط المياه وجارى إصلاح المواسير وضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.



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