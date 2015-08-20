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الداخلية: حرم مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة قلل من الضحايا والخسائر

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الداخلية: حرم مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة قلل من الضحايا والخسائر الداخلية: حرم مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة قلل من الضحايا والخسائر
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن الشرطة تواصل ضرباتها الاستباقية للتصدى لجذور الإرهاب، والتصدى لأى شحص يريد استهداف أمن ومقدرات المواطنين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن وجود حرم أمنى لمبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، قلل من وجود الضحايا والإصابات والخسائر.

وأوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم، أنه يتم الاستماع للشهود فى محاولة لكشف خط سير الجناة، كى يتم تحديدهم وإلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الحادث من قبل وزارة الداخلية وقياداتها على أعلى مستوى.
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