ميدو: لاعبو الإسماعيلي رجال.. واستطعت بناء فريق قوي في زمن قياسي

أشاد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي بلاعبي فريقه عقب أدائهم في مسابقة كأس شمال إفريقيا للأندية التي احتل فيها الدراويش المركز الثاني بـ4 نقاط.

وأكد ميدو أنه استطاع تكوين فريق قوي للإسماعيلي في فترة زمنية قصيرة للغاية لا يستطيع معها غالبية المدربين أن يحسنوا أو يطوروا من أداء فريق تسلموا قيادته حديثا.

وقال ميدو عقب تعادل الدراويش مع الإفريقي التونسي 2-2 في ختام البطولة:"سعيد بأداء فريقي وقدرته على مجاراة فرق كبيرة كالرجاء والإفريقي".

وأضاف "استطعنا تقديم كرة قدم حديثة في المسابقة أشاد بها مدربي الفرق المنافسة، ومثلنا صعوبات للفرق التي واجهناها آخرهم الإفريقي الذي يضم 6 لاعبين في المنتخب التونسي. كنا متقدمين عليهم وكان بإمكاننا الفوز بالمباراة".

وأردف "ما تحقق في فترة زمنية ضئيلة جدا يعتبر إنجازا. أن تغير من أسلوب لعب الفريق وتجد الانسجام بين عناصره على الرغم من وجود العديد من اللاعبين الجدد يعتبر أمرا رائعا".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية واستطاعوا تغيير الصورة التي كان عليها الفريق الموسم الماضي. تغير الأداء في وقت قياسي لا يستطيع مدربين كبار أن يفعلونه في أقل من 6 أشهر أو سنة".

وأوضح "الانتدابات الجديدة للفريق ستمثل إضافة قوية مثل شيكابالا، مروان محسن وتوريك جبرين نظرا لخبراتهم".

وأتم "أنا لا أنظر للأسماء عند وضعي لتشكيل الفريق وإنما للمجهود المبذول في المران والملعب. لاعبو الفريق علموا ذلك مني من أول يوم تسلمت فيه مهمة الإسماعيلي".