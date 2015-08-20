أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. مفاجأة الدوري ' ليس لاعبا '

Google+ Print
موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. مفاجأة الدوري ' ليس لاعبا ' موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. مفاجأة الدوري ' ليس لاعبا '

أشاد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي بلاعبي فريقه عقب أدائهم في مسابقة كأس شمال إفريقيا للأندية التي احتل فيها الدراويش المركز الثاني بـ4 نقاط.

وأكد ميدو أنه استطاع تكوين فريق قوي للإسماعيلي في فترة زمنية قصيرة للغاية لا يستطيع معها غالبية المدربين أن يحسنوا أو يطوروا من أداء فريق تسلموا قيادته حديثا.

وقال ميدو عقب تعادل الدراويش مع الإفريقي التونسي 2-2 في ختام البطولة:"سعيد بأداء فريقي وقدرته على مجاراة فرق كبيرة كالرجاء والإفريقي".

وأضاف "استطعنا تقديم كرة قدم حديثة في المسابقة أشاد بها مدربي الفرق المنافسة، ومثلنا صعوبات للفرق التي واجهناها آخرهم الإفريقي الذي يضم 6 لاعبين في التونسي. كنا متقدمين عليهم وكان بإمكاننا الفوز بالمباراة".

وأردف "ما تحقق في فترة زمنية ضئيلة جدا يعتبر إنجازا. أن تغير من أسلوب لعب الفريق وتجد الانسجام بين عناصره على الرغم من وجود العديد من اللاعبين الجدد يعتبر أمرا رائعا".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية واستطاعوا تغيير الصورة التي كان عليها الفريق الموسم الماضي. تغير الأداء في وقت قياسي لا يستطيع مدربين كبار أن يفعلونه في أقل من 6 أشهر أو سنة".

وأوضح "الانتدابات الجديدة للفريق ستمثل إضافة قوية مثل شيكابالا، مروان محسن وتوريك جبرين نظرا لخبراتهم".

وأتم "أنا لا أنظر للأسماء عند وضعي لتشكيل الفريق وإنما للمجهود المبذول في المران والملعب. لاعبو الفريق علموا ذلك مني من أول يوم تسلمت فيه مهمة الإسماعيلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب