الزمالك يحاول حل مشكلة ' التجنيد ' التي منعت إبراهيم صلاح من السفر لتونس

تخلف لاعب وسط نادي الزمالك إبراهيم صلاح عن رحلة الفريق إلى تونس استعدادا لملاقاة الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل.

ولم ينضم إبراهيم للبعثة بسبب مشكلة تتعلق بالتجنيد.

ويحاول مسؤولو الزمالك حل المشكلة على أن يسافر اللاعب الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير للالتحاق بالفريق استعدادا لمباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للكونفدرالية الإفريقية.

ويتسيد الفارس الأبيض المجموعة برصيد 9 نقاط يليه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (7) ثم ليوبار الكونجولي (4) وأخيرا الصفاقسي الذي ودع المسابقة رسميا برصيد نقطة واحدة.

وشارك إبراهيم في مباراة الزمالك الأخيرة بكأس مصر التي تأهل فيها الفريق للدور نصف النهائي بتخطيه زعيم الثغر بركلات الترجيح بعد غيابه عن 5 مباريات منذ الخسارة أمام الأهلي في الدوري.