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محلب يعتمد المخططات التفصيلية لـ35 قرية بمحافظتى الأقصر وأسيوط

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محلب يعتمد المخططات التفصيلية لـ35 قرية بمحافظتى الأقصر وأسيوط محلب يعتمد المخططات التفصيلية لـ35 قرية بمحافظتى الأقصر وأسيوط
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اعتمد المخططات التفصيلية لعدد 35 قرية بمحافظتى الأقصر وأسيوط منها 23 قرية بمحافظة الأقصر و12 قرية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعدادها فى إطار البروتوكول الذى وقعته الوزارة مع الهيئة الهندسية لنهو المخططات التفصيلية للمدن والقرى.

وأكد لبيب أنه نظراً لعدم وجود مجالس شعبية محلية بالمحافظات فى الوقت الحالى نتيجة حل المجالس الشعبية المحلية يقوم مجلس الوزراء باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة لمواطنى تلك القرى من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالقرى.

وأشار لبيب إلى أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ23 قرية بمحافظة الأقصر وهى قريتى البغدادى والجبيل بمركز الأقصر وقرى طود البلد والعديسات البحرى والطود غرب (نجع الجسور) ومنشية النوبة (نجع السكراب) والعديسات قبلى (نجع علوان) بمركز الطود وقرى المدامود قبلى والزينية بحرى والصعايدة والعشى والمدامود بحرى بمركز الزينية وقرى الأقالته وسوزان مبارك والقبلى قامولا والملاحة والغربى قامولا والضبعية والبعيرات بمركز القرنة وقرى أصفون وتوماس وعافية 1 وتوماس وعافية 2 والوسطى بمركز إسنا.

وأوضح لبيب أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ12 قرية بمحافظة أسيوط وهى قرى مجريس والأبلق وبنى زفير وأولاد إلياس والشناينة ونجوع السدادرة بمركز صدفا وقرى درنكة ودير درنكة ونجع سبع وسلام بمركز أسيوط وبنى يحى بمركز ديروط وبنى عديات بمركز منفلوط.

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