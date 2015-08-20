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تسريب امتحان الأحياء لطلاب الثانوية على صفحات الغش

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تسريب امتحان الأحياء لطلاب الثانوية على صفحات الغش تسريب امتحان الأحياء لطلاب الثانوية على صفحات الغش
نشرت صفحة شاومينج بيغشش طلاب الثانوية العامة، امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة منذ دقائق على صفحتها، وظهرت ورقة الأسئلة بخاتم اللجنة، كما ظهر أيضا تصوير الطالب للورقة أثناء وضعها على السيراميك داخل لجنة الامتحانات.

وكشفت الورقة المسربة عن مدى الإهمال من قبل الملاحظين، من عدم كتابة الطالب اسمه ورقم جلوسه على ورقة الأسئلة، رغم أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من قبل الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، بضرورة ختم ورقة الأسئلة أكثر من مرة وكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه عليها، إلا أن لجنة الامتحانات تجاهلت ذلك.

فيما ترصد غرفة عمليات الوزارة الورقة وتتبعها لمعرفة مصدرها، وكان طلاب الثانوية بدأوا اليوم امتحان الأحياء والتاريخ والتفاضل والتكامل.

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مصر 365