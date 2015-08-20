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الصحة: حالتا وفاة و148 مصابا بالإجهاد الحرارى أمس الأربعاء

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الصحة: حالتا وفاة و148 مصابا بالإجهاد الحرارى أمس الأربعاء الصحة: حالتا وفاة و148 مصابا بالإجهاد الحرارى أمس الأربعاء
أكدت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجة الحرارة أمس الأربعاء بلغ 148 مصابا، وخرج منهم 99 حالة بعد تحسن حالتهم، بالاضافة إلى حالتى وفاة.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إن عدد المصابين بالإجهاد الحرارى بلغ 17 مصابا فى محافظة القاهرة، خرج منهم 15 لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة، 39 حالة بمحافظة سوهاج خرج منهم 26 مصابا لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة، وحالة وفاة و49 حالة فى محافظة الجيزة خرج منهم 45 لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة، و9 حالات بمحافظة أسيوط تحت العلاج والملاحظة.

وأضافت، أن هناك 12 حالة بمحافظة أسوان خرجت حالة بعد تحسنها والباقى تحت العلاج والملاحظة، وحالة وفاة وحالتين بمحافظة القليوبية تحت العلاج والملاحظة، و13 حالة بمحافظة قنا، خرج منهم 9 حالات لتحسنهم والباقى تحت العلاج والملاحظة، وحالة بمحافظة السويس تحت العلاج والملاحظة وحالة بمحافظة المنيا تحت العلاج والملاحظة، وحالتين بمحافظة جنوب سيناء خرجت حالة لتحسنها والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالة بمحافظة دمياط وحالتين بمحافظة المنوفية تحت العلاج والملاحظة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب وذوى والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الارتفاع المسجل لدرجات الحرارة.

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مصر 365