أمن الموانئ يحبط تهريب 7 تماثيل و4 أقنعة أثرية

تمكنت مصلحة أمن الموانئ بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شاب بحوزته قطعة عملة معدنية مطموسة المعالم و3 تماثيل صغيرة الحجم مصنوعة من الخشب و3 تماثيل صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر و4 أقنعة على شكل وجه إنسان وعُقد من الأحجار الصغيرة الملونة وعصا خشبية ملونة طولها حوالى 25سم وقنينة حجرية وتمثال حجرى على شكل رأس ثعلب وجميعها على شكل فرعونى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص، جارى العمل على تحديده وضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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