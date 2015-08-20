رئيس أكاديمية الشرطة: مصر تشهد أداء أمنيا جيدا بالنظر إلى دول الجوار

استقبل اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية، وفدا من الملحقين الدبلوماسيين الجدد برئاسة نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الوزير المفوض أمل نصير.

وجاءت الزيارة فى إطار الحرص على تدعيم علاقات التعاون بين وزارتى الداخلية والخارجية وتنفيذاً لبروتوكول التعاون لتنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية والكومنولث، وإطلاع الملحقين الجدد على برامج إعداد وتأهيل ضباط الشرطة المصريين والوافدين بمختلف كيانات الأكاديمية.

ورحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر، وأشاد بالدبلوماسية المصرية وبتاريخها العريق باعتبار أنها تُمثل الشعب المصرى وتُعبر عن قدرات مصر الكبيرة ومكانتها الدولية المتميزة.

كما أكد على أن أكاديمية الشرطة المصرية من الأكاديميات العريقة على المستوى الدولى ولها دور فعال منذ نشأتها فى خدمة الوطن وكافة الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة وأن تلك المكانة تأتى انعكاساً لعراقة وعظم الدولة المصرية مشيداً بالأداء الأمنى الذى تشهده البلاد مؤخراً بالنظر إلى دول الجوار.

وبدأ الوفد جولته بزيارة لمركز بحوث الشرطة حيث قام مدير مركز بحوث الشرطة بعرض أنشطة المركز العلمية والبحثية والتدريبية وشرح برامج التدريب التى يُنظمها للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث كما شاهد فيلماً وثائقياً عن أكاديمية الشرطة يوضح برامج التعليم والتدريب بها.

ومن جانبها أبدت الوزيرة المفوضة وأعضاء الوفد إعجابهم الشديد ببرامج إعداد وتأهيل ضباط الشرطة المصرية والكوادر الأمنية الأجنبية، كما أشادوا بدور جهاز الشرطة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ووجه الوفد خالص شكرهم وامتنانهم لأكاديمية الشرطة.