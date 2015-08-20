مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين فى نابلس شمال الضفة

اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحم المنطقة اليوم الخميس، قبل وصول أعداد من المستوطنين للصلاة فى "مقام يوسف".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت عدة شوارع فى محيط بلدتى عسكر وبلاطة البلد ومخيم بلاطة لتأمين دخول الحافلات التى تقل المستوطنين إلى المنطقة.

ورشق الشبان الاليات العسكرية بالحجارة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

فى السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم مساكن ومنشآت زراعية فى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، ان جرافات اسرائيلية وصلت إلى اطراف المدينة برفقة قوة عسكرية اسرائيلية قبل ان تباشر الهدم فى منطقة عينون الواقعة على الأطراف الشرقية لطوباس.

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