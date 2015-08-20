«​الزراعة»: ضبط 104 مخالفة اتجار في التقاوي غير المرخصة خلال 3 شهور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ان جملة المخالفات التي تم ضبطها بسبب الاتجار في التقاوي غير المرخصة خلال الثلاث أشهر الماضية في 4 محافظات فقط بلغ 107 حالة ، منها 56 عينة قمح تمويني تم سحبها باللشتراك مع مباحث التموين.

> وقالت الوزارة في بيان ان جملة الم​​خالفات التي تم ضبطها بمحافظة الشرقية بلغ 42 حالة، فضلاً عن 5 محاضر بمحافظة الغربية، ومحضرين بمحافظة المنيا، ومحضرين بمحافظة سوهاج.

> وتابع البيان ان تلك المخالفات تمثلت في الاتجار بدون ترخيص والاتجار في بذرة قطن مجهولة، قمح تجاري، ذرة شامية بيضاء تجاري، لافتاً ان تم تحرير محاضر بكافة المخالفات وباشرت النيابة تحقيقاتها في كافة الوقائع.

> وأكد البيان حرص وزارة الزراعة على سلامة الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير الغذاء الصحي والآمن لهم، من خلال تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشددة على استمرار حملات المرور والمتابعة بكافة المحافظات لكشف أي مخالفات أو تجاوزات تهدد الزراعة والغذاء.​