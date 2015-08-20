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مقدمة السيسي تغادر مطار القاهرة لتجهيز زيارته الي روسيا

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مقدمة السيسي تغادر مطار القاهرة لتجهيز زيارته الي روسيا مقدمة السيسي تغادر مطار القاهرة لتجهيز زيارته الي روسيا

غادرت مطار القاهرة الدولي مقدمة الرئيس عبد الفتاح متجهة الي روسيا لتجهيز زيارته هناك نهاية الشهر الجارى، لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إطار التشاور بين البلدين، والعلاقات المتميزة التى تجمع بينهما.
> وصرح مصدر مسؤول بالمطار ان مقدمة الرئيس قوامها 10 ركاب من المسؤولين برئاسة الجمهورية حيث قامو بانهاء اجراءات سفرهم من صالة كبار الزوار واستقلوا الطائرة المصرية المتجهة الي موسكو.

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