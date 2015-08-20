بوفون: لا تستطيع الفوز دائما حتى وإن كنت الفريق الأفضل

أكد جيانوليجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي أن المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل ستكون صعبة للغاية.

ويرى بوفون أن الحفاظ على اللقب الذي حققه البيانكونيري في المواسم الأربعة الأخيرة لن يكون سهلا في ظل تسحن مستوى المنافسين.

وقال بوفون لصحيفة (توتو سبورت) الإيطالية:"لا تستطيع الفوز إلى أجل غير مسمى، حتى وإن كنت أنت الفريق الأقوى".

وأضاف "هناك فرق استعادت قوتها في الدوري الإيطالي وبدأت مرحلة جديدة تماما مع حماس كبير".

وأردف "لدينا الاحترام الكامل للفرق التي ستنافسنا على لقب الدوري".

وتابع "بالنظر إلى سوق الانتقالات، بالتأكيد روما هو الأفضل على صعيد انتداب لاعبين جدد".

وأوضح "أعتقد أن ميلان أيضا سيقدم موسما رائعا مع مشروعه الجديد بقيادة سينيسا ميهايلوفيتش، خاصة وأنهم لا يلعبون في أوروبا".

ويبدأ يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه بملاقاة أودينيزي السبت في مدينة تورينو.