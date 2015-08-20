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بدء امتحان الأحياء والتاريخ والرياضيات البحتة لطلاب الثانوية"دور ثانى"

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بدء امتحان الأحياء والتاريخ والرياضيات البحتة لطلاب الثانوية"دور ثانى" بدء امتحان الأحياء والتاريخ والرياضيات البحتة لطلاب الثانوية"دور ثانى"
بدأ منذ قليل، امتحانات طلاب الثانوية العامة، دور الثانى، فى مواد الأحياء لشعبة العلمى علوم، والرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل لشعبة العلمى ، والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا.

وقال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين يختبرون وصل ما يقرب إلى 20 ألف طالب وطالبة فى المواد الثلاثة، موضحا أنه تم التأكد من وصول أوراق ومظارف أسئلة الامتحانات إلى مقار اللجنة، مشيرا إلى أن أعداد الطلاب الذين يختبرون موزعين على ما يقرب من 280 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن اليوم هو السادس بامتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، حيث انطلقت الامتحانات السبت الماضى 15 من أغسطس وتنتهى الأربعاء 26 من نفس الشهر.

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مصر 365

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