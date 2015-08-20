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الآن.. رقم جديد لاستقبال أخبار القراء بعد نجاح خدمة صحافة المواطن من اليوم السابع

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الآن.. رقم جديد لاستقبال أخبار القراء بعد نجاح خدمة صحافة المواطن من اليوم السابع الآن.. رقم جديد لاستقبال أخبار القراء بعد نجاح خدمة صحافة المواطن من اليوم السابع
بعد النجاح الكبير الذى حققته خدمة "صحافة المواطن"، التى دشنها الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، والمشاركات الكثيفة من مختلف محافظات الجمهورية وخارج عبر البريد الإلكترونى وصفحات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" وغيرها، يخصص الموقع رقما جديدا لتلقى المواد والصور والفيديو عبر واتس آب.

وبإمكان قراء وجماهير "اليوم السابع"، من داخل وخارج مصر، إرسال المواد الخاصة بهم سواء كانت أخبارا أو مقاطع أو صورا، عبر رقم 01280003799، وذلك بجانب البريد الإلكترونى وصفحات "اليوم السابع" على فيس بوك وتويتر.

ويؤكد "اليوم السابع" حرصه الدائم على التواصل مع القراء الذين كان لهم الفضل فى نجاح صحافة المواطن، بشتى الطرق وعبر كل الوسائط التكنولوجية، متعهداً ببذل المزيد من الجهد والتطوير.

- صحافة المواطن..أهالى قرية بالغربية يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى
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- صحافة المواطن.. إضاءة أعمدة الإنارة نهارا بطريق الأتوستراد والمقطم
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- صحافة المواطن: غرق منازل ميت نما بالقليوبية فى مياه الطرنشات والصرف الصحى
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- صحافة المواطن.. استغاثة بالداخلية لسرعة ضبط جناة سطوا على منزل بالرحاب
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- صحافة المواطن.. شكوى من القمامة المتراكمة على خط السكة الحديد بالزقازيق
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- صحافة المواطن .. التجمع الأول بالقاهرة الجديدة يغرق فى مياه الصرف الصحى
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- صحافة المواطن.. وحدة قرية نجع هلال الصحية بإدفو بدون طبيب منذ ثلاث سنوات
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مصر 365

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