جنازة شعبية للفدائى على زنجير بطل المقاومة الشعبية فى بورسعيد بعد ظهر اليوم

تشيع جثمان الفدائى البطل على زنجير، أحد رموز المقاومة الشعبية فى 1956، إبان العدوان الثلاثى على مصر ، عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مريم الشهير بحى المناخ وسط جنازة شعبية من أهالى بورسعيد.

وشارك الفدائى على زنجير فى عملية خطف انتونى "مور هاوس" ابن عم ملكة إنجلترا الذى اشتهر بعدائه وكرهه الشديد للمصريين، وكانت ملحمة بطولية سجلها "زنجير" ورفاقه من أبطال المقاومة الشعبية الذين كتبوا أروع البطولات فى التضحية والفداء فى معركة 56 ببورسعيد الباسلة.

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