طرح كراسات شروط حجز وحدات دار مصر ببنك التعمير يوم 13 سبتمبر المقبل

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أنه سيتم طرح كراسة شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع دار مصر ، والتى تتضمن 25 ألف وحدة سكنية فى فروع بنك التعمير والإسكان، اعتبارا من يوم 13 من شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحجز سيبدأ يوم 23 سبتمبر ولمدة شهر حتى يوم 23 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن طرح المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، فى 12 مدينة جديدة، لعدد 25 ألفا و656 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدن التى سيتم طرح المشروع بها، هى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 مترا بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب.

وأضاف الوزير : " يبدأ مقدم الحجز لوحدات المشروع من 25 ألف جنيه، ونموذجان للسداد، الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8% وذلك حتى 15 سنة "، مؤكدا أن المشروع يتم تنفيذه كـ "كومباوند " متكامل الخدمات.

وشدد الوزير على أن أسعار الوحدات لم تزد أو تختلف عن المرحلة الأولى، حيث تم تثبيت سعر المتر بالنسبة للمدن التى تم طرحها للمرة الثانية فى المشروع.

- اليوم.. طرح 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بـ12 مدينة جديدة

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