البرادعي وصباحي في اجتماع مغلق مع "تمرد" للتباحث حول "ما بعد رحيل مرسي"

كتب : أحمد غنيم منذ 12 دقيقة

التقى الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي فى اجتماع مغلق مع أعضاء حملة "تمرد" و شباب القوى الثورية المؤسسين لمبادرة "ما بعد رحيل مرسي" في ساعة متأخرة مساء أمس، للتشاور حول الأطروحات السياسية لتظاهرات 30 يونيو الجاري والبدائل الحالية لإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال محمود بدر مؤسس تمرد لـ"الوطن"، أن الاجتماع عقد في منزل الدكتور محمد البرادعي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك للتشاور والوصول لتوافق حول أطروحات سياسية لحكم البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأوضح عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي وأحد المشاركين بالاجتماع، أنه خلال الأيام القادمة سيتم التوافق على تصور سياسي موحد لإنقاذ مسار الثورة بعيدًا عن التخبط الحالي، في محاولة لتفادي سيناريو أعقاب تنحي مبارك فبراير 2011.

وكانت حملة تمرد لخصت رؤيتها السياسية في تفويض الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية سياسية.