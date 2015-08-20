توغل إسرائيلى محدود واستهداف صيادين شمال قطاع غزة

توغلت صباح اليوم الخميس عدة آليات إسرائيلية بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن أربع جرافات إسرائيلية توغلت بشكل محدود قرب السياج الفاصل شمال بيت حانون /إيرز شمال القطاع وقامت بأعمال تجريف فى المكان.

فى غضون ذلك، أطلقت زوارق إسرائيلية صباح اليوم نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت "صفا" بأن زوارق الاحتلال البحرية فتحت النار تجاه قوارب الصيادين بشكل عشوائى ومتقطع، ما اضطرهم للهروب دون وقوع أى إصابات.

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