طائرات التحالف العربى تقصف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين بصنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى اليوم مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق فى صنعاء.

فقد استهدفت الطائرات معسكر الصباحة للحرس الجمهورى فى غرب صنعاء وأفاد شهود عيان أن النيران اندلعت فى المعسكر وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من الموقع.

واستمر تحليق الطائرات لأكثر من نصف الساعة بعد القصف فيما اطلقت المضادات الارضية نيرانها باتجاه الطائرات.

وكانت الطائرات قد أستهدفت قبل فجر أمس قاعدة الديلمى الجزية المجاورة لمطار صنعاء.

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