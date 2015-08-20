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روبن: ديباي قادر على أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم مع يونايتد

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روبن: ديباي قادر على أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم مع يونايتد روبن: ديباي قادر على أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم مع يونايتد

أثنى أريين روبن لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب هولندا على مواطنه ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وأكد أنه قادر على أن يكون من أفضل لاعبي العالم.

وقال روبن لصحيفة (دايلي ميرور) الإنجليزية:"ديباي قادر على أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم مع مانشستر يونايتد".

وأضاف "هو في مستوى مرتفع الآن، يلعب في واحد من أكبر أندية العالم، سيتحسن كثيرا. يونايتد يأمل العودة للتتويج بالألقاب وسيكون له دور كبير في ذلك".

وأردف "أعلم أن يونايتد وليفربول أرادا التعاقد معه لكن القرار كان سهلا بالنسبة له. لا يوجد سبب لانتقاله لفريق لا يلعب في دوري الأبطال، ومع أحد أفضل مدربي العالم فان جال، ديباي بإمكانه أن يصبح لاعبا كاملا".

وأوضح "أعتقد أن فان جال قادر على الفوز بالدوري هذا الموسم مع يونايتد، الأمر لن يكون سهلا".

وسجل الدولي الهولندي هدفين في فوز فريقه 3-1 على كلبو بروج بذهاب تصفيات دوري أبطال أوروبا.

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