مجلس الوزراء يسند تنفيذ محطة الصرف الصحي بـ«أبورواش» لشركة أوراسكوم

ترأس المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والمالية، والنقل، والاستثمار، والاتصالات، بالاضافة إلى محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع، تمت الموافقة على الاجراءات الخاصة ببعض المشروعات وهى كالتالى: الموافقة على ترسية تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبو رواش بطاقة 1.6 مليون م3/ يومياً، على تحالف شركة أوراسكوم، باعتباره التحالف الفائز، وإبرام العقد الخاص بالمشروع معه.