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مرتضى منصور يقرر سحب شكوى الزمالك ضد «أحمد الشيخ»

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مرتضى منصور يقرر سحب شكوى الزمالك ضد «أحمد الشيخ» مرتضى منصور يقرر سحب شكوى الزمالك ضد «أحمد الشيخ»

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن نيته سحب الشكوى المقدمة من ناديه ضد اللاعب أحمد الشيخ، والتي تم على إثرها إيقاف اللاعب بقرار من اتحاد الكرة المصري.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات صحفية أنه سيرسل مندوباً من نادي الزمالك إلى اتحاد الكرة صباح اليوم، الخميس، لسحب الشكوى المقدمة ضد الشيخ.

وقال رئيس الزمالك:”منعاً للاحتقان، فقررت إرسال مندوب إلى اتحاد الكرة من أجل سحب الشكوى، ما أقوم به جاء بدون أي ضغوط ولم أتلق أية اتصالات من أجل سحب الشكوى “.

وأضاف ” منصور” : ”قراري جاء من أجل الحفاظ على العلاقة بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك، ومنعاً لزيادة التعصب “.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد أحمد الشيخ،بسبب توقيعه للقلعة الحمراء وكذلك الأهلي، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف اللاعب لمدة أربعة شهور وتغريمه مبلغ مالي قدره 133 ألف جنية.

 

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