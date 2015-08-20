سكولز: مانشستر يونايتد قادر على التتويج بدوري الأبطال بشرط

أكد بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق أن الأخير قادر على التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذا استطاع جلب مهاجم سريع.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات لقناة (بي.تي.سبورت) الإنجليزية:"باعتقداي يونايتد قادر على الفوز بدوري الأبطال إذا استطاع التعاقد مع لاعب سريع مثل بيدرو رودريجيز في الخط الأمامي".

وأضاف "يونايتد فريق كبير، قضينا أياما لا تنسى به. عندما تلعب أمام الأندية الكبرى هذا الجمهور يساعدك على الفوز".

واقترب لاعب برشلونة بيدرو من الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي بعدما عرض عليه لويس فان جال مدرب يونايتد الانضمام لفريقه.

وفاز الأخير 3-1 على ملعبه في تصفيات دوري أبطال أوروبا ذهابا على كلوب بروج البلجيكي ليقطع شوطا طويلا نحو التأهل لدور المجموعات.