فينجر: الفترات الصعبة التي عاشها والكوت جعلت منه رجلا ناضجا

أشاد أرسين فينجر مدرب أرسنال بلاعبه ثيو والكوت وأكد أنه أصبح لاعبا ناضجا بما فيه الكفاية الآن.

وقال المدرب الفرنسي للموقع الرسمي للمدفعجية:"لقد مر والكوت بإصابات سيئة خلال مشواره، أصيب بخيبة الأمل مرات عديدة، أعتقد أنه أصبح رجلا الآن. رجل يعرف ماذا يريد ويخلص عمله لهذا النادي".

وأضاف "والكوت صفقة ممتازة أبرمها أرسنال في السنوات الماضية".

وأردف "لقد أصبح ناضجا للغاية، لقد مر بفترات صعبة جعلت منه شخصا قويا".

وأتم "لقد أصبح رجلا الآن، عندما جاء إلى هنا كان صبيا يحاول إدارك العالم المحيط به الذي لا يعرف عنه شيئا".

وانتقل والكوت من ساوثهامبتون إلى أرسنال في يناير 2006، وتسببت الإصابات المتكررة في ابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة.