جمال سليمان: إعدام الأثرى «خالد الأسعد» أحد فصول الإجرام للقضاء على وطنا

أدان الفنان السورى جمال سليمان قيام تنظيم “داعش” الإرهابى بإعدام عالم الأثار السورى د.خالد الأسعد،مؤكدا أن ماحدث يعد من فصول الإجرام الهادفة للقضاء على وطنه “سوريا” بتاريخه ومستقبله.

> وقال سليمان.”ان إعدام العالم خالد الاسعد ،و المجزرة التي حدثت في القامشلى فصل آخر من فصول الإجرام الذي يهدف للقضاء علينا و على وطننا و تاريخنا و مستقبلنا.

> وأضاف “عندما أشار بيان لجنة المتابعة لمؤتمر القاهرة، في معرض إدانته لمجزرة دوما،عن الجرائم التي تقوم بها الأطراف المسلحة لم يكن يتحدث عن فراغ، و لا عن وهم، بل كان يتحدث عن وقائع يشاهدها العالم. إن الإجرام مدان من اي طرف كان”.