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الجيش يصفي 38 إرهابي من «بيت المقدس» جنوب العريش ورفح والشيخ زويد

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الجيش يصفي 38 إرهابي من «بيت المقدس» جنوب العريش ورفح والشيخ زويد الجيش يصفي 38 إرهابي من «بيت المقدس» جنوب العريش ورفح والشيخ زويد

الجيش المصري – سيناء
>أرشيفية

تمكنت قوات الجيش أمس الأربعاء من تصفية 38 إرهابي من تنظيم بيت المقدس خلال حملات جوية وبرية عنيفة علي ثلاثة محاور بالعريش ورفح والشيخ زويد ، وأفادت مصادر امنية بان قوات الصاعقة داهمت بؤرتين ارهابيتين جنوبي العريش والشيخ زويد ووقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 13 إرهابي من تنظيم بيت المقدس بينما استهدفت القوات الجوية تجمعين للعناصر الارهابية بقرية المهدية جنوب رفح .

كما قصفت الأباتشي تجمع بداخلة 15 إرهابي وتجمع أخر بداخلة 10 إرهابيين وتم تفجير التجميعن مما أسفر عن مقتل 25 إرهابي وتم تدمير سيارات كروز ودراجات نارية خلال الضربة الجوية.

وقال شهود عيان إن 25 ارهابي من «بيت المقدس» بقرية المهدية قد تفحمت جثثهم اثر القصف الجوي كما تمكنت قوات الصاعقة من ضبط 13 عنصرا بينهم 5 قيادات بتنظيم بيت المقدس وتمت إحالتهم للتحقيقات.

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