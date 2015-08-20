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البيت الأبيض : نثق في تحقيقات الوكالة الذرية بشأن النووي الإيراني

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البيت الأبيض : نثق في تحقيقات الوكالة الذرية بشأن النووي الإيراني البيت الأبيض : نثق في تحقيقات الوكالة الذرية بشأن النووي الإيراني

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض ثقته فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد معلومات، تؤكد أنها قد تسمح لإيران القيام بتفتيش ذاتى فى مواقع يشتبه بإجرائها أنشطة نووية.

 وأضاف البيت الأبيض، أن الاتفاق بين الوكالة وطهران منفصل عن أعمال التفتيش التى ستبدأ قريبًا بموجب اتفاق بين إيران والدول الكبرى.

ونقل راديو “سوا” الأمريكى، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى نيد برايس قوله “إن الاتفاق بين إيران والوكالة” خاص بتحقيقات الوكالة فى أنشطة إيران التاريخية.

وتابع برايس، “نثق فى خطط الوكالة التقنية للتحقيق فى إمكانية وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران السابق، وهى مسائل تعود أحيانًا إلى أكثر من عقد”.

ويشكل احتمال وجود بعد عسكرى لبرنامج إيران النووى أساس المشكلة بينها وبين الدول الكبرى، فيما ينص الاتفاق على تزويد إيران كشفًا كاملًا عن أنشطتها النووية السابقة قبل رفع سلسلة أولى من العقوبات المفروضة عليها.

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