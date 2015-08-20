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تنظيم داعش: أمريكى نفذ تفجيرا انتحاريا فى العراق

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تنظيم داعش: أمريكى نفذ تفجيرا انتحاريا فى العراق تنظيم داعش: أمريكى نفذ تفجيرا انتحاريا فى العراق
أعلن تنظيم داعش الإرهابى أن جهاديا أمريكيا نفذ تفجيرا انتحاريا ضد القوات العراقية قرب مدينة بيجى شمال بغداد، حيث تدور معارك بين الطرفين منذ أشهر.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن تنظيم داعش فى بيان تداولته حسابات الكترونية جهادية، تنفيذ "أبو عبد الله الأمريكى" العملية فى ثكنات الجيش جنوب غرب بيجي، كما نشر التنظيم صورة قال إنها للانتحارى، بدا فيها ملتحيا حليق الشاربين ويغطى رأسه بقطعة قماش لونها بنى فاتح وخلفه علم التنظيم المتشدد.

ويعد التفجير الذى نفذه الانتحارى، هو واحد من أربعة هجمات انتحارية أعلن التنظيم تنفيذها اليوم فى محيط بيجي، عبر انتحاريين طاجيكيين وآخر عراقى.

وتشهد مدينة بيجى القريبة من كبرى مصافى النفط فى البلاد، معارك منذ أشهر بين القوات العراقية والتنظيم من دون أن يتمكن أى من الطرفين من فرض سيطرته الكاملة عليها.
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