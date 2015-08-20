بوتين : هناك مخاطر لزعزعة استقرار شبه جزيرة القرم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عن الأمن فى شبه جزيرة القرم، إن هناك مخاطر لزعزعة استقرار الوضع فى شبه جزيرة القرم من قبل قوى خارجية لا تزال قائمة

وأشار إلى أن تلك القوى تقوم بتدريب أشخاص من أجل تنفيذ أعمال وأنشطة تخريبية، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن الرئيس الروسى قوله: “من الواضح أن خطر زعزعة الاستقرار فى شبه الجزيرة من قبل قوى خارجية بوسيلة أو بأخرى لا يزال قائمًا، قد يستخدمون الورقة القومية أو أحد الأخطاء أو الإخفاقات أو الإجراءات غير الفعالة من قبل السلطات من أجل بعث القلق فى قلوب المواطنين بالاتجاه المدمر”.

وأوضح أن هناك بعض العواصم تتحدث علنًا عن ضرورة إجراء أنشطة تخريبية، وتعمل على تشكيل مؤسسات معينة لتجنيد وتدريب الكوادر للقيام بأعمال تخريبية من أجل الترويج للتطرف.

وأضاف بوتين، أنه يعتقد أن الغرض من هذه الإجراءات واضح، ويكمن فى زعزعة الوضع وتقويض الحياة الطبيعية للسكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة.

وشدد على ضرورة أخذ جميع هذه المخاطر بعين الاعتبار من قبل السلطات الفيدرالية والمحلية دون المبالغة والاستعداد للرد فى أى وقت.

أ ش أ