مقتل 11 مدنيًا بينهم 3 أطفال وإصابة 29 في قصف عشوائي لقوات الحوثي باليمن

أعلنت مصادر محلية فى مدينة تعز جنوب اليمن، مقتل 11 مدنيًا من بينهم 3 أطفال فى القصف العشوائى، الذى تقوم به ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لعلى عبدالله صالح على المناطق السكنية بالمدينة، وفق حصيلة أولية فيما أصيب نحو 29 آخرين.

وقالت المصادر، إن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف على أحياء عصيفرة والتحرير والموشكى وسط المدينة، كما قصفت بالمدفعية قلعة القاهرة التاريخية بعد سيطرة المقاومة عليها قبل أيام ما أدى إلى تصاعد الأدخنة وتساقط الأحجار على المنازل الواقعة تحت القلعة.

وتقوم الميليشيات منذ سيطرة المقاومة على مواقع تابعة لهم بقصف هذه المواقع بصورة عشوائية، بالإضافة إلى منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة فى الوقت الذى تحقق فيه المقاومة انتصارات فى عدة مناطق إستراتيجية منها منطقة الربيعى غرب المدينة، تمهيدًا للسيطرة على طريق تعز الساحلى وسط تراجع كبير لعناصر الميليشيات.

وأكد الشرعبى، أن القصف العنيف الذى تشنه الميليشيات من الحوبان المدخل الشرقى لمدينة تعز لن يؤثر على تقدم المقاومة، مشيرًا إلى أن الميليشيات فشلت فى التقدم إلى جبل جرة وأجبرتهم المقاومة على الانسحاب، ولم يتبق إلا القليل، لتحرير المدينة منهم بالكامل.