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منصور بن زايد يتلقى رسالة من البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية

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منصور بن زايد يتلقى رسالة من البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية منصور بن زايد يتلقى رسالة من البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رسالة شفهية من الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرئاسة، المبعوث الشخصي للرئيس السوداني الفريق طه عثمان أحمد الحسين، وزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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