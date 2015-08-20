أحمد الخاطري: العطاء والتضحية متجذران في القيادة والشعب

أكد أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاقت ترحيباً وسعادة غامرة بين المواطنين، وشعر الجميع بقرب القيادة من شعبها، ما يعزز التلاحم وتقوية الجبهة الداخلية التي أضحت عصية على الاختراق من المغرضين وأصحاب الأفكار الهدامة.

جميع أطياف شعب الإمارات كانوا يتابعون قيادتهم بإعجاب وهي تقوم بواجب العزاء لأسر الشهداء، الأمر الذي رفع من معنويات أسرهم وذويهم، وزاد من روح التضحية والفداء في سبيل حماية الوطن ومكتسباته وتأمين سلامته، والمشاركة الفاعلة في التحالفات الإقليمية والدولية مع الأشقاء والأصدقاء، لتحقيق المصالح المصيرية المشتركة، والمحافظة على السلم والأمن من عبث الإرهاب وداعميه، والوقوف مع الشقيق في المحن ودفع المعتدي الظالم.