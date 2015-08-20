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«صحة القليوبية» : لا وفيات نتيجة انفجار مبنى الأمن الوطني

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«صحة القليوبية» : لا وفيات نتيجة انفجار مبنى الأمن الوطني «صحة القليوبية» : لا وفيات نتيجة انفجار مبنى الأمن الوطني

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية استقرار الحالة الصحية للمصابين جراء الانفجار الهائل الذى استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة, مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع وفيات.

وأشار المصدر إلى خروج عدد من المصابين فور تلقيهم العلاج بمستشفى النيل بشبرا الخيمة, مضيفا أنه تم نقل 6 مصابين من قوات الأمن إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة, لتلقى العلاج, لافتا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمرفق الاسعاف ومستشفيات ناصر العام والنيل تحسبا لأى حالات طارئة.

وكان انفجار ضخم قد استهدف مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة, أسفر عن انهيار واجهة المقر المكون من 4 طوابق وبعض التصدعات والتلفيات بالمنازل والمبانى المحيطة بموقع الانفجار.

أ ش أ

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