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مدير أمن القليوبية : إغلاق منافذ المحافظة لضبط الجناة في تفجير مبنى الأمن الوطني

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مدير أمن القليوبية : إغلاق منافذ المحافظة لضبط الجناة في تفجير مبنى الأمن الوطني مدير أمن القليوبية : إغلاق منافذ المحافظة لضبط الجناة في تفجير مبنى الأمن الوطني

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية أنه تم إغلاق جميع أكمنة ومنافذ ومحاور المحافظة على حدود محافظتى القاهرة والجيزة لضبط الجناة المتورطين فى تفجير محيط الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.. كما تم نشر عدة كمائن ثابتة ومتحركة على كل الطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية لإحكام السيطرة الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة لسرعة ضبط الجناة ومنع محاولة هروبهم إلى أى منطقة أخرى.

وأشار شلبى بأنه تم إصدار تعليمات مشددة لأجهزة الأمن بالمحافظة بسرعة التحرك وضبط مرتكبي الحادث, مضيفا أنه تم نقل المصابين جراء الانفجار إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة ومستشفي معهد ناصر، لافتا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة, وتشديد الحراسات على ديوان عام المحافظة والمنشات المهمة, فضلا عن نشر عدد من الدوريات الأمنية فى مختلف المناطق للتعامل مع أى حالات طارئة.

وكان انفجار هائل قد وقع فى الساعات الأولى من اليوم الخميس بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة, إثر انفجار سيارة مفخخة أسفر عن تحطيم وتهشم واجهة المبنى المكون من 4 طوابق وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

أ ش أ

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